Постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку деного проект рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Відповідне рішення було прийняте під час засідання комісії, яке відбулось вчора, 4 грудня, повідомляють «НикВести».

Питання, що стосувалось призначення Олександра Пліткіна, який на сьогоднішній день виконує обов’язки керівника лікарні, було першим у порядку деному засідання. Однак, голова комісії Ірина Шабільянова запропонувала зняти це питання з розгляду через суспільний резонанс, який виник у зв’язку зі слідчими діями, які напередодні проводили правоохоронці у справі щодо розкрадання та привласнення майна, а також підроблення документів. Обшуки пройшли 30 листопада у Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко.

— Враховуючи ситуацію, яка склалася, пропоную перше питання про призначення дирктора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» зняти з порядку деного. Я розумію, що справа була в ЗМІ та телеграм-каналах, різноманітних додатках, мала резонанс. Але наскільки я знаю, до обласної ради не надійшло жодних документів про провадження чи про те, що розпочата якась кримінальна справа. Але все одно, до вирішення цього питання по справі, я пропоную зняти це питанняз обговорення і з голосування, - запропонувала Ірина Шабільянова.

Усі присутні на засіданні депутати — Ірина Шабільянова, Олена Масалітіна та Світлана Федорова підтримали таке рішення. Олександр Пліткін, який також є депутатом облради та входить до складу цієї комісії, утримався від голосування.

Раніше повідомлялось, що 30 листопада за місцем роботи та проживання головного лікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 191 ККУ(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Частина 4 статті визначає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за розтрата чужого майна у великих розмірах або чи в умовах воєнного стану.

Разом з тим, у поліції повідомили, що досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме частина 2 статті 366 ККУ: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк 2 двох до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Олександр Пліткін, у якого напередодні правоохоронці проводили обшуки у кримінальній справі щодо можливої підробки документів та привласнення майна, каже, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.