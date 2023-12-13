Команда телеканалу "МАРТ", фото з соцмереж комунального ТРК

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.

Офіційний телеграм-майданчик комунального телеканалу, який називається «МАРТівський кіт», схвалено прокоментував власний пост та привітав діяльність Миколаївського міського голови, яка «спрямована на посилення глобального кліматичного прогресу за допомогою амбітних місцевих рішень».

«Красунчик, Федорович! Оце потужно!», - написав «МАРТівський кіт».

В описі каналу вказано, що це офіціний майданчик міського комунального телеканалу «МАРТ». Так само на офіційному сайту телеканалу є посилання на цей телеграм-канал. Генеральним директором компанії є телеведучий Віталій Мехеда.

3 грудня у Дубаї (ОАЕ) відбувся Всесвітній кліматичний саміт COP-28. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич став єдиним серед очільників міст України, хто доєднався до Ради мерів та лідерів Глобальної угоди мерів (GCoM) для захисту місцевих рішень. Він особисто відвідав саміт у Дубаї.

На сайті організації вказується, що Олександр Сєнкевич з моменту обрання мером Миколаєва у 2015 році зосередив свою увагу на «скороченні енергетичної бідності шляхом підвищення енергетичної безпеки та ефективності, а також зміцненню стійкості та стійкості міської інфраструктури». «Примітно, що мер Сенкевич упорався із величезною проблемою збереження енергетичної інфраструктури та водопостачання міста під час війни Росії проти України», - йдеться в публікації.

— Навіть у розпал жорстокої війни на захист свободи та демократії мер Сенкевич також знаходить можливості очолити боротьбу зі зміною клімату. Його рішуче керівництво зміцнить Глобальний пакт мерів та його роботу на Саміті з місцевих кліматичних дій COP28 – та за його межами, — сказав колишній мер Нью-Йорка Майкл Рубенс Блумберг, спеціальний посланник Генерального секретаря ООН з кліматичних амбіцій і рішень та засновник Bloomberg Philanthropies.

Всього до Ради правління входять лише 10 мерів різних міст світу, і зокрема голова Миколаєва.

— Для мене велика честь приєднатися до цієї вмотивованої групи місцевих лідерів, які віддані справі побудови стійкішого суспільства та покращення якості життя громад у всьому світі. Я з нетерпінням чекаю можливості принести свої знання та унікальний досвід цій групі та працювати разом, щоб прискорити прогрес у сфері клімату та енергетики для більш екологічного та здорового майбутнього, — сказав Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради - виділивши йому загалом 3,5 мільйонів гривень.