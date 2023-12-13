Антон Табунщик, в.о. голови Миколаївської обласної ради. Під час призначення на посаду обіцяв відкритість у своїй роботі

Миколаївська обласна рада в порушення діючого регламенту відмовила виданню «НикВести» в присутності у приміщенні, де перебуватиме головуючий на сесії облради, яка запланована на четвер, 14 грудня.

Таку відповідь редакція отримали на звернення щодо участі у засіданні облради.

Зазначимо, що діючий регламент Миколаївської обласної ради, а саме стаття 74 Регламенту визначає, що під час проведення пленарного засідання обласної ради у дистанційному режимі у залі, де відбувається таке засідання, можуть перебувати лише голова облради, його заступник, голова ОВА, працівники апарату ради, а також представники засобів масової інформації. Інші ж депутати беруть участь у засіданні у формі відеоконференції.

Проте, обласна рада, яку зараз очолює Антон Табунщик, вважає, що участь можлива лише у дистанційному режимі, оскільки не мають можливості «організувати безпечну присутність представників ЗМІ».

«Враховуючи, що в Україні триває воєнний стан, а місто Миколаїв перебуває в зоні можливих бойових дій, а також відсутність сесійної зали для безпечного проведення пленарних засідань, обладнаної відповідним укриттям тощо, Миколаївська обласна рада не має можливості організувати безпечну присутність депутатів, доповідачів, представників ЗМІ, запрошених та інших осіб, навіть під час проведення засідань у дистанційному режимі. У зв’язку з цим, участь депутатів та інших осіб у пленарному засіданні буде забезпечена виключно в режимі відеоконференції», - повідомили у Миколаївській облраді.

При цьому, в облраді пообіцяли надіслати журналістам посилання на підключення до відеоконференції пленарного засідання, а також повідомили, що трансляція пленарного засідання обласної ради буде забезпечена на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.

До цього, 11 грудня на офіційному сайті Миколаївської облради опублікували проекти рішень найближчого засідання облради, а також повідомили, що очільник облради скликав її. Але саме розпорядження опубліковане не було. На це у своєму фейсбуці звернула увагу представниця ІМІ в Миколаївській області Катерина Середа.

Наступного дня, після зауваження медійниці, на сайті облради все ж опубліковали розпорядження та повідомили дату та формат проведення сесії, на якій у дистанційному режимі, також порушуючи власний регламент, планують розглянути кадрові питання.

Раніше голова постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань захисту прав та свобод людини, законності і правопорядку Денис Андрєєв визнав, що винесення та розгляд на онлайн-засіданні сесії облради кадрових питань порушує діючий регламент ради.

У червы 2023 року в Миколаєві в чергове в онлайн-форматі відбулась сесія обласної ради. Засідання не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті. На сесії депутати проголосували за підвищення йому премії та надбавки.

Нагадаємо, перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який у березні фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.