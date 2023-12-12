Голова постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань захисту прав та свобод людини, законності і правопорядку Денис Андрєєв визнав, що винесення та розгляд на онлайн-засіданні сесії облради кадрових питань порушує діючий регламент ради та норми закону про місцеве самоврядування.

Про це він сказав в коментарі «НикВести».

Учора, 11 грудня в.о. Голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик підписав розпорядження про скликання на 14 грудня позачергової сесії облради, яке відбудеться у дистанційному режимі.

На сесії планують розглянути кадрові питання, зокрема, про призначення поза конкурсом директора комунального підприємства «Фармація». Також, за інформацією «НикВести», з голосу планують внести питання щодо затвердження також на безконкурсній основі трьох головних лікарів обласних медзакладів. Один з них — керівник обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін, у якого 30 листопада правоохоронці провели обшуки у справі про розкрадання. Ці питання розглядалися на постійних комісіях облради минулого тижня.

Відповідно до статті 69 Регламенту Миколаївської обласної ради, на дистанційних засіданнях сесії облради, а також постійних комісій можуть розглядатися виключно питання невідкладного внесення змін до обласного бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інші невідкладні питання, а також процедурні питання.

Ця норма міститься також у прикінцевих положеннях Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

«4) До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання».

— У нас зараз воєнний стан, коли приймали регламент у 2020 році, ніхто не міг передбачити, що у нас таке буде, тому в регламенті не передбачили. А зараз не можемо дійти згоди щодо внесення змін до регламенту. Я на багатьох засіданнях на цьому акцентовував увагу попередньої голови облради, але не вистачило ініціативи, щоб внести корективи. Я так розумію, що всі керуються тим, що у нас введений воєнний стан. Порядок денний затверджується більшістю голосів депутатів. Якщо депутати вважають… З правової точки зору це є дещо відхиленням від норм регламенту. З раціональної точки зору — це інше питання, - сказав Денис Андрєєв.

Раніше повідомилялось, що Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень.

Мова йде, зокрема, про в.о. головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у якого тиждень тому правоохронці проводили обшуки у справі про привласнення майна та підробку документів. Також на посаді поза конкурсом планують затвердити в.о. директора обласної станції переливання крові Валерія Чинякова та обласного шкірно-венерологічного диспансера Ірину Максимову. Ініціатором проектів рішення виступає Миколаївська обласна рада. У пояснювальній записці до проектів рішень вказується, що їх мета — це «врегулювання призначення керівника комунального некомерційного підприємства сфери охорони здоров’я, який виконує найважливішу функцію по організації надання медичної допомоги в умовах воєнного стану».