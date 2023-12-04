Візит Володимира Зеленського до обласної дитячої лікарні в Миколаєві. Олександр Пліткін на фото праворуч, липень 2023. Фото Пресслужби Президента

Слідчі поліції та предстаники прокуратури розслідують кримінальну справу щодо можливого привласнення або розкрадання майна у великих розмірах, фігурантами якої стали виконуючий обов’язки головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін та його заступниця з медичної роботи Ірина Ткаченко.

Справу розслідують за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, повідомили кореспонденту «НикВести» у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Слідчі дії, зокрема, обшуки за місцем роботи відбувались 30 листопада.

За інформацією «НикВести» одночасно відбувались слідчі дії також за місцем провживання Олександра Пліткіна та Ірини Ткаченко.

Прокуратура наразі не коментує інформацію щодо оголошення підозр фігурантам справи або клопотань щодо обрання судом запобіжних заходів.

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.