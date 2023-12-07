Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень. Відповідні проекти рішень розглядаються на засіданнях постійних комісій та плануються до розгляду на найближчій сесії облради, повідомляють «НикВести».

Мова йде, зокрема, про в.о. головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у якого тиждень тому правоохронці проводили обшуки у справі про привласнення майна та підробку документів. Тако на посаді поза конкурсом планують затвердити в.о. директора обласної станції переливання крові Валерія Чинякова та обласного шкірно-венерологічного диспансера Ірину Максимову.

Ініціатором проектів рішення виступає Миколаївська обласна рада. У пояснювальній записці до проектів рішень вказується, що їх мета — це «врегулювання призначення керівника комунального некомерційного підприємства сфери охорони здоров’я, який виконує найважливішу функцію по організації надання медичної допомоги в умовах воєнного стану».

Пояснювальна записка до проекту рішення про призначення без конкурсу головного лікаря Миколївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна

4 грудня питання щодо доцільності прийняття такого рішення та затвердження на безконкурсній основі головних лікарів обласних медичних закладів розглядалось на засіданні депутатської комісії облради з питань охорони здоров’я.

Як виявилось, контракти з головними лікарями, яких пропонують затвердити на посаді поза конкурсу, закінчився ще в червні-липні цього року.

— Чому саме сьогодні постало питання призначати? Ніхто не відміняв положення про конкурси, чому ми сьогодні раптом, зненацька через півроку призначати саме керівника? Чи вже ми відмінили необхідність проведення конкурсів? Чи взагалі їх уже не буде проходити? Чому далі до кінця війни не можуть виконувати обов’язки? В чому сенс саме зараз призначати сесією керівника, а не виконуючого обов’язки? Чому тоді усіх не зібрати і не призначити?, — озвучила під час засідання комісії депутатка Світлана Федорова.

Голова комісії Ірина Шабільянова в свою чергу зазначила, що під час воєнного стану неможливо провести конкурс на зайняття посади, а необхідність затвердження на посаді поза конкурсом вона пояснила бюрократією, пов’язаною з необхідністю керівникам закладів з приставкою «в.о.» кожні два місяці переоформлювати документи.

— Конкурси під час воєнного стану не проводяться, як я знаю. А потім уже після завершення воєнного стану протягом шести місяців обласна рада повинна в обов’язковому порядку провести конкурс на зайняття посади. Скажу, оскільки я є виконуючим обов’язки директора, що кожні два місяці ти йдеш по новому колу переоформлення документів, — сказала Ірина Шабільянова.

Під час обговорення також Ірина Шабільянова зазначила, що пропозицію про необхідність затвердити на посаді до кінця воєнного стану висунуло обласне управління охорони здоров’я.

Світлана Федорова наполягала на тому, що незаконно призначати головних лікарів без конкурсу.

— На термін дії воєнного стану подовжується «в.о.», а того, щоб призначати без конкурсу на термін дії — такого в законі немає. Є війна чи немає — призначається через конкурс. Закінчиться війна — будемо проводити конкурси. Навіщо зараз ми будемо порушувати закон?, — сказала Світлана Федорова.

Вона додала, що вважає недоцільним призначати головних лікарів без конкурсу, навіть під час воєнного стану.

Світлана Федорова навела в приклад рішення очільника Одеської ОВА, який, за її словами, своїм розпорядженням призначив керівників обласних закладів охорони здоров’я до кінця військового стану.

— Нехай своїм розпорядженням керівник… Не на сесію перекладає. Сесія — це орган, який проводить конкурси, відповідає за людей, яких ми всі призначили. Якщо ми хочемо дати повноту повноважень якомусь керівнику — на те може бути розпорядження, і для цього є прецеденти в інших областях. Або це буде відповідальність облреджадміністрації своїм розпорядженням, або сесія буде вирішувати так, як прописано в законі — через конкурс, — запропонувала Світлана Федорова.

Зазначимо, що в разі, якщо сесія затвердить головних лікарів на посаді без приставки «в.о.», то і їх звільнення буде можливе лише рішенням сесії Миколаївської обласної ради.

В результаті голосування, думки депутатів — членів комісії розділились, тож комісія не прийняла рішення про згоду на винесення на сесію питань щодо затвердження керівників лікарень.

Нагадаємо, постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проект рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

30 листопада за місцем роботи та проживання головного лікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 191 ККУ(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Частина 4 статті визначає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за розтрата чужого майна у великих розмірах або чи в умовах воєнного стану.

Разом з тим, у поліції повідомили, що досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме частина 2 статті 366 ККУ: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк 2 двох до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Олександр Пліткін, у якого напередодні правоохоронці проводили обшуки у кримінальній справі щодо можливої підробки документів та привласнення майна, каже, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.