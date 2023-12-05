Олександр Пліткін, фото НикВести

Головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін, у якого напередодні правоохоронці проводили обшуки у кримінальній справі щодо можливої підробки документів та привласнення майна, каже, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Так Олександр Пліткін прокоментував «НикВести» інформацію, що обшуків, які пройшли у нього та його заступниці Ірини Ткаченко 30 листопада.

— Там бруд вилито, а не інформацію. Он є прокуратура, поліція. Нехай вони розповідають, що вони там проводили та на якій підставі проводили (щодо обшуків, - прим). Сказали, щоб я нічого не розповідав. Я так розумію, там всеукраїнська якась акція. По шести областях. Не знаю де, але я чув, що по шести областях. Це таке, ефемерне, нехай самі розповідають, - сказав Олександр Пліткін.

Раніше повідомлялось, що 30 листопада за місцем роботи та проживання головного лікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Частина 4 статті визначає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за розтрата чужого майна у великих розмірах або чи в умовах воєнного стану.

Разом з тим, у поліції повідомили, що досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме частина 2 статті 366 ККУ: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк 2 двох до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.