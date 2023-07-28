Володимир Зеленський в палаті Миколаївської обласної дитячої лікарні 27 липня 2023р., фото пресслужби Президента

Президент України Володимир Зеленський розкритикував стан палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні.

Про це свідчить відеоролик за підсумками візиту до Миколаєва, який опубліковано у телеграм-каналі президента України, пишуть «НикВести».

Володимир Зеленський під час свого візиту в Миколаїв 27 липня відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Там він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні, та привітав медиків з їх професійним святом.

Володимир Зеленський та Олександр Пліткін, фото пресслужби Президента

Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

— Тут немає нічого. Немає карнизів, немає кондиціонерів. Це ж не «Велике будівництво», поставити кондиціонер. А чому не можна зробити, як в реальному житті? Не можна дитячу клініку зробити з кондиціонером?, - запитав Володимир Зеленський.

Президента України супроводжували міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та головний лікар медзакладу Олександр Пліткін.

Володимир Зеленський, Олександр Пліткін та Віталій Кім, фото пресслужби Президента

Володимир Зеленський та Віталій Кім, фото пресслужби Президента

Користувачі соціальних мереж, коментуючи візит президента до лікарні, звернули увагу на «напрасовану» постіль та відсутність особистих речей у палатах, де перебували діти.

«Президентська» палата в дитячій лікарні, де діти сидять на напрасованих і ідеально складених простирадлах, з пустими шафами і відсутністю будь-яких особистих речей. Цікаво, скільки часу потрібно, аби повернутися до фарбування газонів? Чи ми вже? І головне - навіщо?, - написав миколаївець Андрій Попов у себе в фейсбуці. «А чисту постіль постелили - як завжди показуха», - написала в фейсбуці користувач Ірина Вагнер.

Також користувач Тетяна Коровіна звернула увагу на те, що дитячі ліжка в палаті стоять безпосередньо біля вікон, що небезпечно в умовах можливих обстрілів Миколаєва з боку російської армії.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський відвідав лікарні Миколаївщини.