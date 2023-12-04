Олександр Пліткін, головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні

Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими ГУНП в Миколаївській області проводять досудове розслідування за фактом декларування недостовірної інформації керівництвом обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це «НикВести» повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України.

Раніше повідомлялось, що 30 листопада за місцем роботи та проживання головного лікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Частина 4 статті визначає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за розтрата чужого майна у великих розмірах або чи в умовах воєнного стану.

Разом з тим, у поліції повідомили, що досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме частина 2 статті 366 ККУ: умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (5,1 мільйонів гривень). Карається штрафом від чотирьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.