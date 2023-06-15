Антон Табунщик, в.о. голови Миколаївського облради

У середу, 14 червня в Миколаєві в чергове в онлайн-форматі відбулась сесія обласної ради. Засідання не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.

Про це повідомляють «НикВести».

Як зазначається у повідомленні, на позачерговій сесії, у засіданні якої взяли участь 41 з 64 депутатів облради, було розглянуто 22 питання.

«На початку сесії заслухали інформацію від першого заступника начальника Миколаївської ОВА, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС та затопленням окремих територій Миколаївської області Георгія Решетілова стосовно ліквідації наслідків підриву росіянами гідроелектростанції… Також розглянули майнові питання, серед яких – передача приміщення у селі Воєводське Благодатненської громади під аптеку… Крім того, депутати підтримали рішення про призначення керівника КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» – Олену Кузьміну, яка до цього виконувала обов’язки керівника медзакладу», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до публікації було додано відеозапис сесії, який облрада вчора опублікувала у ютубі.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, який фактично є очільником облради з березня цього року, подякував депутатам «за конструктив та оперативність». Дійсно, 22 питання депутатам вдалось розглянути за 1 годину 19 хвилин.

Зазначимо, що засідання обласної ради жодним чином не анонсувалось на офіційному сайті Миколаївської облради, також не опубліковано і розпорядження про скликання сесії.

Останнє опубліковане на сайті облради розпорядження датоване 10 травня

Також на сайті обласної ради не було опубліковано жодного проекту рішення, які були розглянуті на засіданні 14 червня. Проте, у розділі рішень облради можна ознайомитись з переліком питань (але не змістом документів) та результатами поіменного голосування депутатів.

У своєму телеграм-каналі журналіст Олег Деренюга опублікував скриншот одного з рішень, які прийняли депутати: збільшити надбавку за інтенсивність праці для в.о. голови облради з 80% до 90%, а премію з 50% до 100%.

Зазначимо, що згідно з пунктом 5 статті 10 Регламенту Миколаївської обласної ради, рішення про скликання позачергової сесії обласної ради має бути прийнято та опубліковано не пізніше, ніж за 3 дні до засідання.

Згідно зі статтею 74 Регламенту, журналісти, як і керівництво облради, депутати та працівники виконавчого апарату, мають право бути присутніми у залі, де відбувається таке засідання, якщо воно проводиться у дистанційному режимі.

Нагадаємо, новопризначений перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.