У середу, 14 червня в Миколаєві в чергове в онлайн-форматі відбулась сесія обласної ради. Засідання не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.
Про це повідомляють «НикВести».
Як зазначається у повідомленні, на позачерговій сесії, у засіданні якої взяли участь 41 з 64 депутатів облради, було розглянуто 22 питання.
«На початку сесії заслухали інформацію від першого заступника начальника Миколаївської ОВА, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС та затопленням окремих територій Миколаївської області Георгія Решетілова стосовно ліквідації наслідків підриву росіянами гідроелектростанції… Також розглянули майнові питання, серед яких – передача приміщення у селі Воєводське Благодатненської громади під аптеку… Крім того, депутати підтримали рішення про призначення керівника КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» – Олену Кузьміну, яка до цього виконувала обов’язки керівника медзакладу», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що до публікації було додано відеозапис сесії, який облрада вчора опублікувала у ютубі.
Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, який фактично є очільником облради з березня цього року, подякував депутатам «за конструктив та оперативність». Дійсно, 22 питання депутатам вдалось розглянути за 1 годину 19 хвилин.
Зазначимо, що засідання обласної ради жодним чином не анонсувалось на офіційному сайті Миколаївської облради, також не опубліковано і розпорядження про скликання сесії.
Також на сайті обласної ради не було опубліковано жодного проекту рішення, які були розглянуті на засіданні 14 червня. Проте, у розділі рішень облради можна ознайомитись з переліком питань (але не змістом документів) та результатами поіменного голосування депутатів.
У своєму телеграм-каналі журналіст Олег Деренюга опублікував скриншот одного з рішень, які прийняли депутати: збільшити надбавку за інтенсивність праці для в.о. голови облради з 80% до 90%, а премію з 50% до 100%.
Зазначимо, що згідно з пунктом 5 статті 10 Регламенту Миколаївської обласної ради, рішення про скликання позачергової сесії обласної ради має бути прийнято та опубліковано не пізніше, ніж за 3 дні до засідання.
Згідно зі статтею 74 Регламенту, журналісти, як і керівництво облради, депутати та працівники виконавчого апарату, мають право бути присутніми у залі, де відбувається таке засідання, якщо воно проводиться у дистанційному режимі.
Нагадаємо, новопризначений перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.
У середу, 14 червня в Миколаєві в чергове в онлайн-форматі відбулась сесія обласної ради. Засідання не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.
Про це повідомляють «НикВести».
Як зазначається у повідомленні, на позачерговій сесії, у засіданні якої взяли участь 41 з 64 депутатів облради, було розглянуто 22 питання.
«На початку сесії заслухали інформацію від першого заступника начальника Миколаївської ОВА, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС та затопленням окремих територій Миколаївської області Георгія Решетілова стосовно ліквідації наслідків підриву росіянами гідроелектростанції… Також розглянули майнові питання, серед яких – передача приміщення у селі Воєводське Благодатненської громади під аптеку… Крім того, депутати підтримали рішення про призначення керівника КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» – Олену Кузьміну, яка до цього виконувала обов’язки керівника медзакладу», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що до публікації було додано відеозапис сесії, який облрада вчора опублікувала у ютубі.
Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, який фактично є очільником облради з березня цього року, подякував депутатам «за конструктив та оперативність». Дійсно, 22 питання депутатам вдалось розглянути за 1 годину 19 хвилин.
Зазначимо, що засідання обласної ради жодним чином не анонсувалось на офіційному сайті Миколаївської облради, також не опубліковано і розпорядження про скликання сесії.
Також на сайті обласної ради не було опубліковано жодного проекту рішення, які були розглянуті на засіданні 14 червня. Проте, у розділі рішень облради можна ознайомитись з переліком питань (але не змістом документів) та результатами поіменного голосування депутатів.
У своєму телеграм-каналі журналіст Олег Деренюга опублікував скриншот одного з рішень, які прийняли депутати: збільшити надбавку за інтенсивність праці для в.о. голови облради з 80% до 90%, а премію з 50% до 100%.
Зазначимо, що згідно з пунктом 5 статті 10 Регламенту Миколаївської обласної ради, рішення про скликання позачергової сесії обласної ради має бути прийнято та опубліковано не пізніше, ніж за 3 дні до засідання.
Згідно зі статтею 74 Регламенту, журналісти, як і керівництво облради, депутати та працівники виконавчого апарату, мають право бути присутніми у залі, де відбувається таке засідання, якщо воно проводиться у дистанційному режимі.
Нагадаємо, новопризначений перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.