Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж, який у п’ятницю перебуває у Києві з візитом, заявив про прорив у вирішенні проблеми блокади кордону польськими перевізниками.

Про це повідомляється на порталі Wirtualna Polska.

Заступник голови польського Мінінфраструктури розповів, що в Києві зустрівся із українським колегою Сергієм Деркачем. За його словами, Київ і Варшава узгоджують «останні деталі», аби дійти компромісу щодо кордону.

Павел Ганчарж висловив сподівання, що після цієї «сьогоднішньої зустрічі відбудеться зустріч міністра (інфраструктури Польщі, — прим.) Клімчака з комітетом, який протестує на кордоні, і до Різдва нам вдасться вирішити цю проблему».

«(Україна, — прим.) бореться. Але є також інтереси підприємців, які турбуються про своє існування і про те, що їх можуть витіснити з цього ринку перевезень. Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша», — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі на кордоні з Польщею на в’їзд до України стоять у чергах майже 4 тисячі вантажівок.