Кабмін збирається внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо введення на 50 років транспортних санкцій проти Росії.
Про це йдеться у розпорядженні уряду № 39-р, пишуть «НикВести».
Зокрема, у документі йдеться про:
- заборону прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, за який відповідає Україна, для всіх видів польотів повітряних суден, власниками або беніфіціарами яких є юридичні особи-резиденти РФ;
- заборону в’їзду в Україну автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них, зареєстрованих на території Російської Федерації;
- заборону ввезення на митну територію України залізничного рухомого складу для осіб, пов’язаних з РФ, а також залізничного рухомого складу, що зареєстрований/взятий на облік залізницями Російської Федерації;
- заборону плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:
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- суден під прапором Російської Федерації;
- суден, власником/судновласником яких є громадяни Російської Федерації, юридичні особи, зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками яких є громадяни Російської Федерації, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;
- суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;
- суден, що перебувають під наглядом федеральної автономної установи «Російський морський регістр судноплавства» та федеральної автономної установи «Російський річковий регістр»;
- невизнання кваліфікаційних документів моряків, медичних свідоцтв та інших документів, що видані Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України;
- заборону роботи на суднах під Державним Прапором України моряків, які є громадянами Російської Федерації (за винятком осіб, які перебувають на території України на законних підставах) та/або мають документи, передбачені Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що видані на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, турецькі банки розривають співпрацю з російськими через санкції США.