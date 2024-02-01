Рустем Умєров. Фото: Міноборони України

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.

Про це він сказав на зустрічі з виробниками БПЛА, передає пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі було зазначено, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА: 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Зустріч з виробниками БПЛА. Фото: Міноборони України Зустріч з виробниками БПЛА. Фото: Міноборони України

Плани на 2024 рік — в рази збільшити кількість дронів на фронті, зазначив міністр. «Агенція оборонних закупівель» вже зараз укладає довгострокові контракти.

— Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції, — сказав Рустем Умєров.

Раніше повідомлялося, що німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.