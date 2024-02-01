Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.
Про це він сказав на зустрічі з виробниками БПЛА, передає пресслужба Міноборони.
Під час зустрічі було зазначено, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА: 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.
Плани на 2024 рік — в рази збільшити кількість дронів на фронті, зазначив міністр. «Агенція оборонних закупівель» вже зараз укладає довгострокові контракти.
— Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції, — сказав Рустем Умєров.
Раніше повідомлялося, що німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.
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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.
Про це він сказав на зустрічі з виробниками БПЛА, передає пресслужба Міноборони.
Під час зустрічі було зазначено, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА: 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.
Плани на 2024 рік — в рази збільшити кількість дронів на фронті, зазначив міністр. «Агенція оборонних закупівель» вже зараз укладає довгострокові контракти.
— Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції, — сказав Рустем Умєров.
Раніше повідомлялося, що німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|