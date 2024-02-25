Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

У ніч з 24 на 25 лютого протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила три російських безпілотника типу Shahed-131/136 у Баштанському районі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Уламки ударних удронів пошкодили лінію електропередач, внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Також протягом останньої доби російські війська сім разів обстрілювали Миколаївську область з артилерії та мінометів.

24 лютого о 09:04 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очаківу. Також вчора о 10:30, 15:27, 16:00 та сьогодні о 03:30 артилерійських та мінометних обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

О 13:30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Радсадівської громади. Постраждалих немає.

25 лютого о 03:39 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.