Херсонська область, ілюстративне фото

Два заступники очільника Херсонської обласної військової адміністрації подали декларацію про дохід за час повномасштабної війни. Декларації голови ОВА та ще чотирьох його заступників відсутні.

Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Перший заступник голови Херсоської ОВА Дмитро Бутрій, який обіймає посаду з березня 2023 року, задекларував нерухомість у Чорнобаївці: житловий будинок, площею 98,9 квадратних метра, який придбав у 2019 році, та 1485 квадратних метра земельної ділянки. Водночас його дружина Інна з 2013 року є власницею будинку у Чорнобаївці, площею 133,9 квадратних метра, а також з 2010 року власницею двох земельних ділянок – 600 квадратних метрів та 700 квадратних метрів.

Перший заступник голови Херсоської ОВА Дмитро Бутрій

Дмитро Бутрій також задекларував автомобіль INFINITI QX60 2016 року випуску, який придбав у 2021 році за 416 тисяч гривень. А його дружина з року є власницею автівки NISSAN ROGUE 2016 року випуску, який придбала тоді за 49,9 тисячі гривень.

У 2023 році Дмитро Бутрій отримав 1,3 мільйона гривень заробітної плати на посаді заступника голови ОВА, а його дружина – 636 тисяч гривень заробітної плати в Херсонській ОВА. Водночас дружина Інна отримала 24 тисячі гривень допомоги ВПО та 1271 гривні благодійної допомоги. Пасинок та падчерка також отримали по 36 тисяч гривень допомоги ВПО кожен.

Заступниця голови ОВА Ольга Малярчук, яка до того обіймала посаду у Миколаївській ОВА, згідно декларації, має у сумісній з чоловіком Олександром власності квартиру у Миколаєві, площею 54,6 метра квадратних. Водночас її чоловік володіє земельною ділянкою у місті, площею 750 метрів квадратних.

Заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук

Ольга Малярчук також є власницею автомобіля VOLKSWAGEN TIGUAN 2017 року випуску. Автівку вона придбала у 2020 році за 10 тисяч гривень.

У 2023 році вона отримала 67 тисяч гривень заробітної плати у Миколаївській ОВА та 975 тисяч гривень – у Херсонській ОВА.Водночас Ольга Малярчук зберігає готівкою 37 тисяч доларів та 125 тисяч гривень.

Водночас на сайті Єдиного держреєстру декларацій відсутні декларації Ярослава Шанька, який обіймає посаду заступника голови Херсонської ОВА з травня 2023 року, Антона Самойленка, який обіймає посаду з червня 2023 року, Володимира Клюцевського, який на посаді заступника з жовтня 2023 року, та Михайла Лемака, який обіймає посаду з листопада 2023 року. Відсутня на сайті й декларація очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Варто зазначити, що ймовірно декларації очільника Херсонської обласної військової адміністрації та його чотирьох заступників засекретило НАЗК, як це сталося у випадку з декларацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, яку засекретили через його мобілізацію.

Водночас у пресслужбі Херсонської ОВА «НикВести» не надали інформації стосовно причин відсутності декларацій Олександра Прокудіна та його заступників й порадили звернутися з офіційним запитом на цю інформацію.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА та заступники міського голови Миколаєва.