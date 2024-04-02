Мер Первомайська Олег Демченко

Мер Первомайська Олег Демченко, обраний від партії «Опозиційний блок», подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. У ній він задекларував 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Нерухомість мера та його дружини

Мер Первомайська задекларував нерухомість у Харкові, якою володіє його дружина Ірина. З 2015 року вона володіє частиною квартири, площею 113,1 метра квадратних. У її власності також два машиномісця, які вона придбала у 2019 році за 200 тисяч гривень. Того ж року вона стала власницею ще одного машиномісця у Харкові, однак не вказала його вартість. Водночас вона з 2017 року є власницею квартири там, площею 91,2 метра квадратних.

Дружина Олега Демченко також має нерухомість у Первомайську. З 2017 року вона володіє 25% приміщення магазину, загальна площа якого 1285,3 метра квадратних, та 25% земельної ділянки, загальною площею 1552 метра квадратних.

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Вона також з 2022 року володіє земельною ділянкою в Арбузинці, площею 58,7 тисячі метрів квадратних.

А 2023 році дружина Олега Демченко за 3,7 мільйона гривень придбала 15 земельних ділянок у Благодатному, загальною площею 837,8 тисячі метрів квадратних. Ще одну ділянку, площею 12,7 тисячі метрів квадратних, вона придбала за 41,5 тисячі гривень у Арбузинці. Також його дружина є власницею земельної ділянки в Садовому, площею 65,7 тисячі квадратних метрів, яку придбала у 2023 році за 318,3 тисячі гривень.

Олег Демченко, згідно декларації, з 2019 року має земельну ділянку у Первомайську, однак не вказав розмір її площі. Він також задекларував, що з 2019 року безоплатно користується житловим будинком у Первомайську, площею 210, 7 метра квадратних, який належить Анні Юрченко.

У 2023 році Олег Демченко придбав квартиру у Первомайську, площею 36,2 метра квадратних, однак не вказав її вартість на момент купівлі.

Автівка за 10 тисяч гривень

Мер Первомайська також задекларував три автомобілі: «Волгу», який придбав у 2011 році за 3 тисячі гривень та NISSAN X-TRAIL 2016 року випуску, який придбав у 2023 році за 10 тисяч гривень. Ще однією автівкою володіє його дружина – PORSCHE CAYENNE 2013 року випуску, який придбала у 2019 році за 400 тисяч гривень.

1,7 мільйона гривень зарплати за рік

У 2023 році Олег Демченко отримав 1,7 мільйона гривень заробітної плати на посаді міського голови Первомайська, у середньому це 146,8 тисячі гривень на місяць. Водночас він отримав 366 тисячі гривень пенсії, що у середньому складає 30,5 тисячі гривень на місяць.

Готівкою мер Первомайська зберігає 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, а його дружина – 300 тисяч гривень, 15 тисяч доларів та 5 тисяч євро.



Нагадаємо, на сесії Первомайська міська рада 23 лютого 2023 року більшістю голосів підтримала збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку, обраному від «Опозиційного блоку». Тепер він отримуватиме зарплату у розмірі понад чотирьох окладів.

Після цього рішення народний депутат Максим Дирдін закликав однопартійця з міської ради Алі Алієва, який проголосував за підвищення зарплатні меру, скласти мандат. А також направив депутатське звернення на ім’я Первомайського міського голови Олега Демченка щодо скликання сесії та відміни рішення щодо збільшення зарплати меру.

В свою чергу мер Первомайська Олег Демченко не став відмовлятися від підвищення. Він розповів, скільки буде отримувати та пообіцяв щомісяця перераховувати по 25 тисяч гривень пораненим бійцям.

Після народний депутат Максим Дирдін повідомив, що отримав відповідь від Олега Демченка на свій депутатський запит щодо суттєвого збільшення тому зарплатні. Він впевнений, що мер Первомайська не хоче відмовлятися від високої зарплатні, бо заробляє собі на пенсію.

Водночас головна редакторка видання «Гард.City» Галина Давидова поскаржилася на роботу пресслужби Первомайської міської ради, зазначивши, що вона не сприяє роботі журналістів. А блогер та адміністратор місцевого телеграм-каналу «Первомайськ Сіті» Дмитро Іваницький заявив, що міський голова Первомайська Олег Демченко погрожував йому фізичною розправою.