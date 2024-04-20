Новий командувач оборони Данії генерал Майкл Віґґерс Гілдґаард відвідав із візитом Київ.

Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, пише Європейська правда.

За словами Сирського, під час їхньої зустрічі вони обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

— Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська, — зазначив він.

Головнокомандувач Збройних сил України також наголосив, що партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається вагомою підтримкою для Києва.

— З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи, — зауважив Сирський.

Як відомо, Данія ухвалила рішення про виділення 200 мільйонів данських крон (28,5 мільйонів доларів) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників.

До цього країна оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 мільярди крон (близько 295 мільйонів євро). Кошти підуть на розвиток морського потенціалу українських військ, а також на безпілотники та виробництво запчастин ракет.