Данія купуватиме зброю для ЗСУ в українських виробників / Ілюстративне фото

Данія ухвалила рішення про виділення 200 мільйонів данських крон (28,5 мільйона доларів) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників.

Про це 18 квітня повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Зазначається, що це перше подібне рішення в історії, яке, як очікується, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна настійно просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

«Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. Спроможність українського ОПК становить близько 20 мільярдів доларів. При цьому Україна має лише 6 мільярдів доларів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні — бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту», — повідомив Олександр Камишін.

За його словами, оптимальний вихід з цієї ситуації — переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в українських зброярів.

Нагадаємо, Данія оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 мільярди крон (близько 295 мільйонів євро). Кошти підуть на розвиток морського потенціалу українських військ, а також на безпілотники та виробництво запчастин ракет.