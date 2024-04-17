Прапор Данії, архівне фото «НикВести»

Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 мільярди крон (близько 295 мільйонів євро). Кошти підуть на розвиток морського потенціалу українських військ, а також на безпілотники та виробництво запчастин ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Зазначається, що гроші з нового пакету залучать, з-поміж іншого, в оборонну промисловість України для придбання та безоплатної передачі зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на значну допомогу в морській сфері.

Загальна вартість пакета становить приблизно 2,2 мільярди данських крон (€295 мільйонів), із яких 200 мільйонів крон (€28,5 мільйонів) — підуть безпосередньо в інвестування українського ОПК.

«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», — сказав міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Глава Міноборони Данії заявив, що прямі інвестиції в український ОПК — це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Пакет також передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв для України від оборонної промисловості західних країн, а також спільних пожертвувань. Частину зброї постачатимуть данські компанії.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на загальну суму в 41,4 мільярд данських крон (€5,5 мільярдів) на 2022–2028 роки.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.