Будівля Південноукраїнської атомної електростанції. Фото: Суспільне Миколаїв

Восени 2023 року Південноукраїнська атомна електростанція планувала замовити штучні тимчасові захисні споруди за завищеною на 20% ціною.

Про це йдеться у звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує законність тендерів під час війни, пишуть «НикВести».

Водночас там вказано, що комісії вдалося зменшити вартість закупівлі Південноукраїнською АЕС штучних тимчасових захисних споруд за договором на 20%: з 31,1 мільйона гривень до 24,8 мільйона гривень.

Значна частина підряду припадала на придбання 4 680 біг-бегів. У підсумковій відомості ресурсів на них припадало 14 мільйонів гривень (без ПДВ). Ці біг-беги вказані по ціні 3 029 гривень за штуку. Технічні характеристики невідомі, але кошториси включають навантаження і розвантаження автокраном вантажів до 1,5 тонн з уточненням, що йдеться про біг-беги.

В звіті слідчої комісії також вказано, що голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма зобов'язали щомісяця інформувати слідчу комісію про «заходи, що здійснюються для контролю за відновленням пошкоджених чи зруйнованих об’єктів». Це рішення в слідчій комісії називають «превентивною функцією», оскільки Миколаївщина одна з областей, яка має найбільше фінансування на відновлення.

До цього повідомлялося, що народний депутат України, який представляє у парламенті інтереси жителів Миколаївщини, Олександр Пасічний пропонує відзвітувати слідчій комісії, яка розслідує законність тендерів під час війни.

Що сталось на Південноукраїнській АЕС?

Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.

Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.

Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторІВ, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Однак міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.