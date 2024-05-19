Саломе Зурабішвілі, фото: Getty Images

У суботу, 18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон «Про прозорість іноземного впливу», ухвалений парламентом.

Про це повідомляє Грузія Online.

— Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським, суперечить Конституції та всім європейським стандартам і є перепоною на європейському шляху... Закон не підлягає жодним змінам, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний, — заявила Саломе Зурабішвілі.

Водночас зазначається, що у правлячої партії «Грузинська мрія» є достатньо голосів для подолання вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.

У Конституції Грузії не вказані терміни, в які парламент має подолати вето президента. Припускають, що правляча партія «Грузинська мрія» може остаточно затвердити закон у середині червня.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.

Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.