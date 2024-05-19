У суботу, 18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон «Про прозорість іноземного впливу», ухвалений парламентом.
Про це повідомляє Грузія Online.
— Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським, суперечить Конституції та всім європейським стандартам і є перепоною на європейському шляху... Закон не підлягає жодним змінам, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний, — заявила Саломе Зурабішвілі.
Водночас зазначається, що у правлячої партії «Грузинська мрія» є достатньо голосів для подолання вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.
У Конституції Грузії не вказані терміни, в які парламент має подолати вето президента. Припускають, що правляча партія «Грузинська мрія» може остаточно затвердити закон у середині червня.
Парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.
Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».
Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.
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У суботу, 18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон «Про прозорість іноземного впливу», ухвалений парламентом.
Про це повідомляє Грузія Online.
— Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським, суперечить Конституції та всім європейським стандартам і є перепоною на європейському шляху... Закон не підлягає жодним змінам, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний, — заявила Саломе Зурабішвілі.
Водночас зазначається, що у правлячої партії «Грузинська мрія» є достатньо голосів для подолання вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.
У Конституції Грузії не вказані терміни, в які парламент має подолати вето президента. Припускають, що правляча партія «Грузинська мрія» може остаточно затвердити закон у середині червня.
Парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.
Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».
Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.