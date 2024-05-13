Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, знову закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Саломе Зурабішвілі висунула пропозицію відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада, з урахуванням того, що 26 жовтня в Грузії пройдуть парламентські вибори.
«Перенесіть термін, коли цей закон має набути чинності до 1 листопада, тобто до періоду після 1 листопада. І нехай той, хто прийде до керівництва в результаті парламентських виборів, вирішить — цей закон російський, чи він якийсь переспів інших законів», — запропонувала вона.
Зурабішвілі так само дала зрозуміти, що не буде вносити поправки до законопроєкту в межах механізму вето і не вступить у «якусь гру, щоб якимось чином облагородити цей закон».
«Цей закон — російський, методи нашого уряду — російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра — російська», — сказала вона.
Вона зазначила, що 11 травня Грузія ще раз показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення «російського закону».
Нагадаємо, парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.
Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.
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Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, знову закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Саломе Зурабішвілі висунула пропозицію відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада, з урахуванням того, що 26 жовтня в Грузії пройдуть парламентські вибори.
«Перенесіть термін, коли цей закон має набути чинності до 1 листопада, тобто до періоду після 1 листопада. І нехай той, хто прийде до керівництва в результаті парламентських виборів, вирішить — цей закон російський, чи він якийсь переспів інших законів», — запропонувала вона.
Зурабішвілі так само дала зрозуміти, що не буде вносити поправки до законопроєкту в межах механізму вето і не вступить у «якусь гру, щоб якимось чином облагородити цей закон».
«Цей закон — російський, методи нашого уряду — російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра — російська», — сказала вона.
Вона зазначила, що 11 травня Грузія ще раз показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення «російського закону».
Нагадаємо, парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.
Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.