Саломе Зурабішвілі, фото: Getty Images

Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, знову закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Саломе Зурабішвілі висунула пропозицію відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада, з урахуванням того, що 26 жовтня в Грузії пройдуть парламентські вибори.

«Перенесіть термін, коли цей закон має набути чинності до 1 листопада, тобто до періоду після 1 листопада. І нехай той, хто прийде до керівництва в результаті парламентських виборів, вирішить — цей закон російський, чи він якийсь переспів інших законів», — запропонувала вона.

Зурабішвілі так само дала зрозуміти, що не буде вносити поправки до законопроєкту в межах механізму вето і не вступить у «якусь гру, щоб якимось чином облагородити цей закон».

«Цей закон — російський, методи нашого уряду — російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра — російська», — сказала вона.

Вона зазначила, що 11 травня Грузія ще раз показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення «російського закону».

Нагадаємо, парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.