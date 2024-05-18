Затримання нападника. Фото: Reuters/Радіо Свобода

Міністр охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова повідомила, що стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху стабілізувався, але залишається важким.

Про це вона сказала у суботу 18 травня на брифінгу перед лікарнею, пише Reuters.

Також віцепрем’єр і міністр оборони країни Роберт Калиняк заявив, що переведення прем’єр-міністра до лікарні у Братиславі неможливе найближчими днями.

Роберт Калиняк зазначив, що на цей час нема потреби передавати виконання повноважень Роберта Фіцо, оскільки комунікація з ним продовжується, попри його госпіталізацію.

Замах на Фіцо: що відомо

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили після засідання уряду. Його госпіталізували у лікарню.

Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн підтвердив, що на очільника словацького уряду скоїли замах. За інформацією Aktuality, пораненого прем'єра вертольотом доставили до лікарні. Постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів.

Ймовірного нападника Юрая К. затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

Президент України Володимир Зеленський назвав жахливим інцидент із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.