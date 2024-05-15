Затримання нападника. Фото: Reuters/Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський назвав жахливим інцидент із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Відповідну заяву було опубліковано у X-акаунті глави держави.

«Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини», – написав Володимир Зеленський.

Замах на Фіцо: що відомо

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили після засідання уряду. Його госпіталізували у лікарню.

Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн підтвердив, що на очільника словацького уряду скоїли замах. За інформацією Aktuality, пораненого прем'єра вертольотом доставили до лікарні. Постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.