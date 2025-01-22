Зеленський про переговори з РФ у перші дні війни: вони хотіли поставити президентом Медведчука та забрати Донбас

Президент України Володимир Зеленський у Давосі/ Фото: REUTERS

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія хотіла замінити президента України Володимира Зеленського на колишнього народного депутата і зрадника Віктора Медведчука. Також вимагали від України визнати, що весь Донбас – це Росія.

Про це сказав Володимир Зеленський у Давосі з представниками Міжнародної медіаради.

«Дехто прийшов у перші дні окупації — дехто з України — вони прийшли з якимись папірцями й передали мені ультиматум від (російського диктатора Володимира — прим.) Путіна. Вони сказали: «Ми перемовники, ми між Україною та Росією». Це був той самий список із деякими змінами, що й у Туреччині. Як вам скажу, як це було. Вони сказали, що я маю відступити, вони мене замінять на проросійського Медведчука. Тож я більше не президент. Це перше. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди», — розповів глава держави.

За його словами, росіяни вимагали:

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визнати весь Донбас частиною Росії;

офіційного статусу російської мови;

змінити Конституцію України для надання країні нейтрального статусу;

зменшити українську армії до 50 тисяч осіб;

знищення або передачу РФ всієї зброї на відстані до 20 км від лінії фронту.

«Тому, ніколи не було жодних переговорів, це ультиматум від убивці. Його прізвище — Путін. І він його висунув. Потім, коли я послав цих людей у своєму кабінеті, бо вони просто сепаратисти й усе. Після цього, багато тижнів по тому, ми захистили столицю, ми відтіснили росіян тощо. І весь цей час у них були зустрічі з деякими із наших людей», — зазначив президент України.

Також Володимир Зеленський розповів, що Білорусь «хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони знову висунули ультиматум».

«Потім у Туреччині вони хотіли організувати й президент Ердоган просив мене: «Будь ласка, вони мають сісти поговорити». Я сказав: «Добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть». Вони прийшли й знову висунули ультиматум. Тож, ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна», — сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, після інавгурації американський президент Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий до угоди для припинення війни.

Після цього Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну вже цього року, проте головним пріоритетом залишається досягнення справедливого та надійного миру.