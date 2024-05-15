Затримання нападника. Фото: Reuters/Радіо Свобода

У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили після засідання уряду. Його госпіталізували у лікарню.

Про це повідомляє Aktuality.

Затримання нападника. Фото: Reuters/Радіо Свобода Затримання нападника. Фото: Reuters/Радіо Свобода

Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн підтвердив, що на очільника словацького уряду скоїли замах.

За інформацією Aktuality, пораненого прем'єра вертольотом доставили до лікарні.

Постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів.

— Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі. Згодом стрільця вдалося затримати, – описав інцидент журналіст Даніель Вражда.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

Віце-спікер парламенту Любош Блага заявив, що через стрілянину в прем'єр-міністра засідання Національної ради Словацької Республіки призупинено на невизначений термін.

Роберт Фіцо/Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Роберт Фіцо, Мартіна Шимковічова та війна в Україні

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словаччині, партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Тоді з'явилося застереження, що це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Пізніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує надання військової допомоги Україні. Він також сказав, що не голосуватиме за жодні санкції проти РФ, адже, за його словами, невідомі наслідки санкцій для окремих країн-членів ЄС.

Днями Роберт Фіцо заявив, що виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем’єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді. Після цієї зустрічі Роберт Фіцо пообіцяв, що Словаччина не блокуватиме виділення Євросоюзом 50 мільярдів євро для України.

Також нагадаємо, що нещодавно міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова дозволила раніше заборонену співпрацю з РФ та Білоруссю у сфері культури.

ЗМІ раніше звертали увагу, що Мартіна Шимковічова зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

А донедавна в Мінкульті Словаччини працював посадовець, який пропонував проголосити Ісуса Христа королем Словаччини.