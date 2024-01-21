Міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова дозволила раніше заборонену співпрацю з РФ та Білоруссю у сфері культури.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рішення про заборону будь-якої комунікації чи співпраці з Росією та Білоруссю було ухвалено у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну тодішньою словацькою міністеркою культури Наталією Мілановою.

Зараз у розпорядженні видання опинився указ чинної міністерки від 12 січня, який скасовує цю заборону. Рішення набуло чинності з 15 січня.

— У світі відбуваються десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні розплачуватись за це, — заявила Мартіна Шимковічова.

ЗМІ раніше звертали увагу, що Мартіна Шимковічова зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

А донедавна в Мінкульті Словаччини працював посадовець, який пропонував проголосити Ісуса Христа королем Словаччини.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем’єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді.