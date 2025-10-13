  • понеділок

    13 жовтня, 2025

  • 11.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 11.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги. Фото: Polícia SR - Košický kraj, FacebookУ Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги. Фото: Polícia SR - Košický kraj, Facebook

Вранці 13 жовтня поблизу словацького села Яблунов-над-Турньоу сталася залізнична аварія — зіткнулися два швидкісні потяги. Унаслідок інциденту постраждали близько 100 людей.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Сутай Есток, двоє пасажирів перебувають у тяжкому стані, ще троє залишаються заблокованими в уламках. Попередньо, загиблих немає, пише агентство TASR.

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги. Фото: Polícia SR - Košický kraj, FacebookУ Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги. Фото: Polícia SR - Košický kraj, Facebook
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги. Фото: Polícia SR - Košický kraj, FacebookУ Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги. Фото: Polícia SR - Košický kraj, Facebook

За словами міністра, причиною аварії могла стати людська помилка — один із машиністів, імовірно, не поступився дорогою іншому потягу. Остаточні причини з’ясовують.

На місці працюють рятувальники — до операції залучили два вертольоти та шість карет швидкої допомоги.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед постраждалих немає відомостей про українців. Консули підтримують зв’язок із поліцією Словаччини, пише hromadske.

Нагадаємо, раніше у Карпатах тимчасово припиняли рух потягів через просідання залізничної колії. Причиною став провал земної породи. На місці одразу розпочали засипати провалля та укріплювати колію.

Останні новини про: Словаччина

У Словаччині закликають Україну повернути €3,5 млрд наданої допомоги
Удари по нафтопроводу «Дружба» б’ють і по самій Україні, — МЗС Словаччини
Премʼєр Словаччини заявив, що Путін готовий зустрітись із Зеленським будь-де
Реклама

Читайте також:

новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Словаччина

Премʼєр Словаччини заявив, що Путін готовий зустрітись із Зеленським будь-де
Удари по нафтопроводу «Дружба» б’ють і по самій Україні, — МЗС Словаччини
У Словаччині закликають Україну повернути €3,5 млрд наданої допомоги

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Адвокату зі справи судді Князєва з Миколаєва залишили заставу у ₴10 млн, — рішення Апеляційної палати ВАКС

5 годин тому

Одещина — друга в Україні за кількістю ФОПів, відкритих іноземцями у 2025 році

Ірина Олехнович

Головне сьогодні