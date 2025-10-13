У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
- Марія Хаміцевич
16:12, 13 жовтня, 2025
Вранці 13 жовтня поблизу словацького села Яблунов-над-Турньоу сталася залізнична аварія — зіткнулися два швидкісні потяги. Унаслідок інциденту постраждали близько 100 людей.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Сутай Есток, двоє пасажирів перебувають у тяжкому стані, ще троє залишаються заблокованими в уламках. Попередньо, загиблих немає, пише агентство TASR.
За словами міністра, причиною аварії могла стати людська помилка — один із машиністів, імовірно, не поступився дорогою іншому потягу. Остаточні причини з’ясовують.
На місці працюють рятувальники — до операції залучили два вертольоти та шість карет швидкої допомоги.
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед постраждалих немає відомостей про українців. Консули підтримують зв’язок із поліцією Словаччини, пише hromadske.
Нагадаємо, раніше у Карпатах тимчасово припиняли рух потягів через просідання залізничної колії. Причиною став провал земної породи. На місці одразу розпочали засипати провалля та укріплювати колію.
