Премʼєр Словаччини заявив, що Путін готовий зустрітись із Зеленським будь-де

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Роберт ФіцоПрем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Роберт Фіцо

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у будь-якому місці, окрім Москви. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з українським лідером, який, за його словами, також готовий до переговорів із Путіним, пише Teraz.

Роберт Фіцо зазначив, що обидва президенти усвідомлюють можливі політичні ризики, але розуміють необхідність переговорів, інакше війна в Україні триватиме.

Прем’єр додав, що гарантії безпеки потрібні не лише Україні, а й Росії. Він також виключив вступ України до НАТО і підкреслив, що словацькі військові не будуть розміщені в Україні. Словаччина, за його словами, може підтримати безпеку країни, зокрема дозволяючи транзит військ інших країн через свою територію.

Роберт Фіцо повторив підтримку членства України в ЄС, визнаючи, що це довгий процес, але вигідний для самого Союзу. Він додав, що великі європейські держави можуть гальмувати вступ України, тому Володимиру Зеленському варто заздалегідь домовлятися з ними.

Раніше повідомлялось про те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Нагадаємо, що  президент України Володимир Зеленський нагадав, про закінчення терміни з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

До цього, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

