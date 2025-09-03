Путін заявив про «готовність» до зустрічі із Зеленським, але в Москві

Володимир Путін. Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Про це він сказав 3 вересня на брифінгу після візиту до Китаю, повідомляє російське пропагандистське медіа «РІА Новості».

За словами Володимира Путіна, він «ніколи не відкидав» варіант зустрічі з українським лідером, однак одразу ж поставив під сумнів доцільність таких переговорів: «Чи є сенс?» — прокоментував він.

Також Володимир Путін заявив, що вважає за необхідне проведення в Україні референдуму для підтвердження «легітимності влади». Водночас не уточнив, що саме має вирішуватися на такому референдумі.

«Якщо не вдасться завершити війну як хоче Росія, доведеться вирішувати все збройним шляхом», — заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нагадав, про закінчення терміни з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

До цього, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Водночас сенатор Конгресу США Річард Блюменталь наголосив про необхідність якнайшвидшого голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії. На його думку, президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Слід зазначити, що майже 60% американців не впевнені у здатності Дональда Трампа приймати зважені рішення щодо війни між Росією та Україною.