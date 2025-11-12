Україна та Словаччина домовилися про запуск спільних залізничних маршрутів

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Україна планує розширити співпрацю зі Словаччиною у сфері залізничного транспорту. Зокрема обговорюється запуск нового маршруту «Кошице – Ужгород».

Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Балеста.

Він розповів, що під час двосторонньої зустрічі делегації обговорили запуск нових міжнародних маршрутів, зокрема нового нічного поїзда до Праги через Словаччину, а також двох денних поїздів за маршрутом «Кошице – Ужгород».

Окрім цього, під час переговорів порушили питання передачі для «Укрзалізниці» частини словацьких електровозів, які вже вивелиз експлуатації. Як зазначив Олексій Балеста, це дозволить забезпечити власну локомотивну тягу на новозбудованій колії європейського стандарту Чоп – Ужгород (1435 мм). Передані локомотиви використовуватимуться виключно на території України.

Нагадаємо, з 10 жовтня «Укрзалізниця» запустила нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.