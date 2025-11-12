  • середа

    12 листопада, 2025

  • 9.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна та Словаччина домовилися про запуск спільних залізничних маршрутів

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Україна планує розширити співпрацю зі Словаччиною у сфері залізничного транспорту. Зокрема обговорюється запуск нового маршруту «Кошице – Ужгород».

Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Балеста.

Він розповів, що під час двосторонньої зустрічі делегації обговорили запуск нових міжнародних маршрутів, зокрема нового нічного поїзда до Праги через Словаччину, а також двох денних поїздів за маршрутом «Кошице – Ужгород».

Окрім цього, під час переговорів порушили питання передачі для «Укрзалізниці» частини словацьких електровозів, які вже вивелиз експлуатації. Як зазначив Олексій Балеста, це дозволить забезпечити власну локомотивну тягу на новозбудованій колії європейського стандарту Чоп – Ужгород (1435 мм). Передані локомотиви використовуватимуться виключно на території України.

Нагадаємо, з 10 жовтня «Укрзалізниця» запустила нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.

Останні новини про: Укрзалізниця

Уряд планує виділити ₴16 млрд на підтримку «Укрзалізниці»
З 1 грудня в Україні запустять програму «УЗ-3000» з безоплатних перевезень залізницею
«Укрзалізниця» прогнозує скорочення вантажних перевезень на 7%
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію

Аліна Квітко
новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» прогнозує скорочення вантажних перевезень на 7%
З 1 грудня в Україні запустять програму «УЗ-3000» з безоплатних перевезень залізницею
Уряд планує виділити ₴16 млрд на підтримку «Укрзалізниці»

Графік відключень світла на Миколаївщині 12 листопада: хто й на скільки буде без електрики

Ірина Олехнович

В Одесі російський дрон упав посеред житлового кварталу

Журналісти оприлюднили імена всіх, кого НАБУ підозрює в межах корупційної схеми в енергетиці

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію