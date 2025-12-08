Вифлеємський вогонь миру привезли до України та передають по областях

Вифлеємський вогонь миру привезли до України. Фото: Укрзалізниця

До України доставили Вифлеємський вогонь миру. Його нічними поїздами передадуть в усі обласні центри.

Про це повідомили скаутська організація «Пласт» та «Укрзалізниця».

Вогонь привезли 7 грудня до Києва. Спершу його доставили з Вифлеєму до Відня, а звідти українські скаути передали далі.

Вифлеємський вогонь миру привезли до України. Фото: Укрзалізниця Вифлеємський вогонь миру привезли до України. Фото: Укрзалізниця Вифлеємський вогонь миру привезли до України. Фото: Укрзалізниця

Цьогоріч «Укрзалізниця» вже вп’яте розвозитиме Вифлеємський вогонь країною. У компанії кажуть, що завдяки поїздам його швидко передають у різні регіони.

Вифлеємський вогонь миру привезли до України. Фото: Укрзалізниця Вифлеємський вогонь миру привезли до України. Фото: Укрзалізниця

Акцію започаткували у 1986 році в Австрії, і відтоді її підтримують скаутські організації. Вогонь привозять до Європи наприкінці листопада та передають у скаутській естафеті.

В Україні Вифлеємський вогонь з’явився вперше у 1992 році, а офіційно акція діє з 1998-го. Її мета — принести вогонь, запалений у місці народження Ісуса Христа, тим, хто потребує підтримки: самотнім людям, дітям у сиротинцях та хворим у лікарнях.