Українці оформили понад 24 тисячі квитків за програмою «УЗ-3000»

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Від початку дії програми «3000 км Україною», яка стартувала 3 грудня, українці оформили понад 24,1 тисячі квитків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, найпопулярнішими напрямками стали Київ — Конотоп, Київ — Миколаїв, Харків — Київ, Одеса — Дніпро та Дніпро — Львів.

Реклама

Юлія Свириденко також зазначила, що програмою активно користуються волонтери, студенти та діти з прифронтових територій.

«Ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період», — зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що ініціатива діятиме впродовж чотирьох місяців — у період, коли спостерігається найнижчий попит на залізничні перевезення, але водночас є значні видатки на утримання потягів.

За першу годину від старту державної програми безкоштовних поїздок залізницею 3000 км її активували понад 30 тисяч українців.