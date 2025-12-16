 Українці оформили понад 24 тисячі квитків за програмою «УЗ-3000»

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українці оформили понад 24 тисячі квитків за програмою «УЗ-3000»

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Від початку дії програми «3000 км Україною», яка стартувала 3 грудня, українці оформили понад 24,1 тисячі квитків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, найпопулярнішими напрямками стали Київ — Конотоп, Київ — Миколаїв, Харків — Київ, Одеса — Дніпро та Дніпро — Львів.

Реклама

Юлія Свириденко також зазначила, що програмою активно користуються волонтери, студенти та діти з прифронтових територій.

«Ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період», — зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що ініціатива діятиме впродовж чотирьох місяців — у період, коли спостерігається найнижчий попит на залізничні перевезення, але водночас є значні видатки на утримання потягів.

За першу годину від старту державної програми безкоштовних поїздок залізницею 3000 км її активували понад 30 тисяч українців.

Останні новини про: Укрзалізниця

Безкоштовні поїздки залізницею: за годину програму активували понад 30 тис. людей
Вифлеємський вогонь миру привезли до України та передають по областях
Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві на державній «Зорі»-«Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Анна Гакман
новини

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Катерина Середа
новини

Сєнкевич передумав віддавати архітектору охорону культурної спадщини: створять окремий підрозділ

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині через ґрунтові води будівництво укриття у гімназії здорожчало на ₴87 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрзалізниця

Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста
Вифлеємський вогонь миру привезли до України та передають по областях
Безкоштовні поїздки залізницею: за годину програму активували понад 30 тис. людей

У Вознесенську встановлюють нові ціни на харчування у дитсадках на 2026 рік

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

4 години тому

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

Головне сьогодні