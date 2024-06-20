Уламки збитого «Шахеду» на Київщині, травень 2023 року, фото: Ян Доброносов

Впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.

Про це повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

О 12:45 19 червня ворог з артилерії обстріляв село Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено шість житлових будинків та фельдшерсько-акушерський пункт. Також відбулося займання сухої трави на території приватних будинків. Але рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Ще чотири рази ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду сьогодні вночі, 20 червня: о 01:04, 01:09, 01:15 та 03:46. Постраждалих немає.

Водночас о 09:57 19 червня Миколаївський район зазнав ракетної атаки. Залишки ворожої ракети впали на відкриту територію за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.