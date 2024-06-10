Мустафа Найем

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм звільняється з посади.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Мустафа Найєм зазначає, що рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження.

«Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод», — написав Мустафа Найєм.

Він заявив, що, по-перше, Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Він додав, що усвідомлює обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але, за його словами, скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці.



Заява про звільнення Мустафи Найема

Мустафа Найєм додав, що прямо зараз уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 мільйонів євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики.

Крім того, додав посадовець, з початку року Агентству суттєво обрізали заробітну плату — левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати.

«Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат — старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз — 14», — написав Мустафа Найєм.

Він розповів, що сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах.

«Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам», — додав він.

Крім того, перед звільненням звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів «з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством».

«Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі», — додав він.

В той же час видання «Страна.ua» повідомляє з посиланням на джерела, що прем'єр Денис Шмигаль не погодив відрядження Мустафи Найєма на щорічну конференцію щодо відновлення України, яка проходитиме в Берліні 11-12 червня. Після чого Мустафа Найєм подав у відставку.

Додається, що на зазначені дати Мустафу Найєма викликали до уряду для звіту. А до Берліна направили інших топ-чиновників із уряду.

«На 12 червня була призначена нарада в уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. Там мав бути заслуханий звіт агенції. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства», - розповіло джерело видання.

Також джерела зазначають, що, заяви з боку керівника агентства Мустафи Найєма – «спроба уникнути звіту з важливих сьогодні питань».

Фото "Страна.ua"

Раніше повідомлялося, що командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Віктор Сікоза залишає посаду.