У Миколаєві для ветеранів повномасштабної війни планують запустити навчання по 3D-принтеру: їх навчатимуть друкувати деталі для протезів.

Про це розповіли організатори проекту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей», повідомляють «НикВести».

— У наступному році ми плануємо провести навчальну програму по 3D-принтеру, і плануємо навчити учасників друкувати культеприймачі для протезів. Тобто навчимо їх працювати на 3D-принтерах і потім, у військовій тематиці, працювати з протезами, — розповіла Анастасія Білоусова.

Загалом, Центром навчання і освіти дорослих «Південь» у партнерстві з організацією DVV International та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини для миколаївських ветеранів та їхніх родин планують провести низку майстер-класів та навчальних курсів. Навчатимуть майбутніх електриків, фахівців з SMM та проектних менеджерів.

— Також у нас буде швейна майстерня, з пошиву чоловічого та жіночого одягу, гончарна студія, де будуть різні вироби виготовлятися, SMM, проектний менеджмент, графічний дизайн і написання правильного резюме, — зазначили організатори.

Для ветеранів також проводитимуть юридичні та карʼєрні консультації, для того, щоб допомогти влаштуватися на роботу та підтримуватимуть у відкритті власного бізнесу та ФОПу.

— Ми даємо можливість родинам і ветеранам спробувати різний вид діяльності. За дослідженнями, 70% ветеранів, людей які повертаються з війни, не бачать себе у тій галузі, якій працювали раніше. Змінюється ринок праці, змінюються навички людей, і коли люди повертаються сюди, їм дуже важко знайти себе і згадати, як воно було, — розповіла одна з організаторок проекту Олександра Ющишена.

Проект розрахований на 12 місяців. Він вже частково стартував у грудні цього року і триватиме до листопада 2024.

Нагадаємо, що у середу, 13 грудня, в межах проекту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей» у Миколаєві стартує курс з вивчення англійської мови для миколаївських ветеранів та членів їхніх родин.

Також у 2024 році, в рамках цієї ж програми, миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.