У селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.

Про це «НикВести» розповіла виконуюча обовʼязки директора центру надання соціальних послуг Шевченківської сільради Наталія Ляшок.

На першому поверсі будинку, за допомогою фонду «Лікарі без кордонів», відновлюють сільську амбулаторію та Центр надання соціальних послуг. На другому поверсі, за співфінансування організації «10 квітня» та Шевченківської ОТГ, будують місце компактного перебування внутрішніх переселенців.

— Зараз, за допомогою донорів, нам зробили гарний ремонт. Ми знаходимося на другому поверсі, де будуть перебувати внутрішньо переміщені особи. Називається це місце «Місце компактного перебування ВПО». Розташоване воно в центрі села Шевченкове для того, щоб переселенці могли приїжджати до нас у центр надання соціальних послуг, зареєструватися як внутрішньо переміщені особи, а ми їм повинні надати тимчасове житло поки вони не знайдуть собі інше місце проживання, — сказала Наталія Ляшок.

Центр для ВПО розрахований на 48 осіб. В кожній кімнаті можуть розмістити 4 людини або родину. Переселенців на час перебування у закладі забезпечать необхідними меблями та технікою для комфортного проживання. Також проектом передбачені їдальня, кухня, туалети та душові.

Місце компактного перебування планують відкрити вже в січні 2024 року. У закладі передбачено також три робочих місця: завідувач, соціальний працівник та прибиральниця.

Як розповіла Наталія Ляшок, лікарня була зруйнована в середині березня 2023 року.

— В середині березня на село Шевченкове були сильні авіанальоти, летіли літаки, які скидали авіабомби, одна з них впала на лікарню. Лікарня перебувала в дуже складному становищі, криша побита, вікна усі були вибиті, двері, але ми знайшли донорів, які нам допомогли її відбудувати, — зазначила жінка.

Нагадаємо, в Первомайську на Миколаївщині планують побудувати 26 багатоквартирних будинків для переселенців. Зараз ведуться переговори з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.

Разом з тим Миколаївська область отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.