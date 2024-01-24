Ліцей №51, зруйнована будівля

Відбудовою Миколаївського ліцею №51, який було зруйновано під час російського обстрілу, займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

Наразі управління оголосило повторні торги на розробку проєктно-кошторисної документації відбудови ліцею. На ці роботи планують витратити 7,7 мільйонів гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Попередній тендер довелося відмінити, оскільки треба було внести зміни до технічної документації, пояснив Олексій Савчук. Підрядник повинен буде розробити проєкт до 30 червня 2024 року.

— В грудні 2023 року ми оголосили закупівлю з проєктування цього ліцею, але під час закупівлі виникла необхідність внесення змін до технічного завдання, що призвело до його повторного оголошення в 2024 році. На даний час триває процес закупівлі, тривалість проєктування – приблизно пʼять місяців. Тобто влітку ми вже очікуємо отримати проєктну документацію, – сказав директор УКСу.

Всього планується побудувати три основних корпуси: початкових, середніх та старших класів, сказав Олексій Савчук.

— Наше завдання – не просто відбудувати таким, який він був. Це простий шлях, але він не сучасний. Ми будемо йти шляхом «build back better». Тобто відбудувати краще, ніж було. Це буде дуже сучасний проєкт, який передбачає будівництво комплексу будівель. Це чотириповерхова, двоповерхова і одноповерхова будівлі, які будуть сформовані по вікових групах. Загальна площа закладу буде складати приблизно 18 тисяч квадратних метрів та зможе розмістити 1500 учнів. Тобто під усіма корпусами будуть підвали, які використовуватимуться як укриття. Будуть сучасні спортивні зони, футбольне поле, універсальне поле для баскетболу та волейболу, – сказав Олексій Савчук.

Скриншот зі звіту передпроєктних робіт обʼєкта

Згідно звіту з передпроєктних робіт обʼєкта, під час відновлення там планують побудувати декілька зон: навчальну, спортивну, господарсько-побутову, зони активного і тихого відпочинку. Водночас у ліцеї збираються облаштувати зелені зони, триметровий паркан, баскетбольний та волейбольний майданчики, футбольний стадіон з біговими доріжками, спортивні майданчики.

Після виготовлення проєкту, додав він, надалі відбудовою ліцею №51 займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

— Стосовно відбудови, то після розроблення проєктної документації цей об'єкт передаватиметься Службі відновлення та розвитку інфраструктури. Саме вона займатиметься подальшим будівництвом цього ліцею, – сказав Олексій Савчук.

Що очікує на зруйнований ліцей №51?

Як відомо, на засіданні Кабміну 25 липня вирішили виділити 667,9 мільйонів гривень на відновлення п’яти об’єктів у Миколаївській області. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51, у будівлю якого у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «НикВести» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудов дитячого садка та школи №51.