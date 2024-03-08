Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню

Три французькі оборонні компанії мають намір почати виробництво в Україні вже цього літа.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає France24.com.

«Три французькі компанії заснують партнерство з українськими компаніями у сфері безпілотників і устаткування для сухопутних сил, для виробництва запчастин в Україні і, можливо, в майбутньому боєприпасів», — заявив міністр оборони.

За словами міністра, серед цих компаній, найімовірніше, буде франко-німецький оборонний консорціум KNDS, утворений французьким виробником озброєнь і військової техніки Nexter і німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

Нагадаємо, Франція пообіцяла із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів. Також країна має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».

У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.