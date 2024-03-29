Вознесенський міський будинок культури, фото з сайту міської ради Вознесенська

У Вознесенському міському будинку культури планують облаштувати укриття. Роботи оцінили у 5,5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт — управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. Підрядник повинен буде облаштувати укриття до 31 грудня 2025 року.

За 5,5 мільйонів гривень підрядник повинен буде виконати демонтажні роботи з підготовки приміщення до облаштування укриття, внутрішні оздоблювальні та будівельні роботи, прокласти трубопроводи, встановити конвектори та вентиляцію, облаштувати санвузол з необхідною сантехнікою, встановити металопластикові двері, облаштувати підлогу керамічною плиткою, обладнати у приміщенні WiFi, встановити пожежну сигналізацію та систему керування евакуюванням, зробити захисне заземлення, а також обладнати приміщення меблями: нарами, столами, лавками, стелажами.

До цього тендер на облаштування укриття двічі оголошував комунальний заклад «Міський будинок культури»: 29 листопада 2023 року та 11 грудня 2023 року. Однак тоді торги були автоматично відмінені через відсутність учасників аукціону.

Після цього тендер на облаштування укриття у будинку культури оголосило 8 березня 2024 року управління капітального будівництва міської ради. Однак торги також не відбулись через відсутність учасників аукціону. Очікувана вартість в усіх трьох аукціонах складала 5,5 мільйонів гривень.

Наразі управління капбудівництва міськради оголосило тендер на облаштування укриття ще раз — 26 березня. Наразі триває процес кваліфікації переможця, однак й цього разу в аукціоні відсутні учасники.

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