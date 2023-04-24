Через застосунок «Дія» тепер можна отримати ще один документ - витяг про несудимість.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість щорічно отримують близько 1 мільйон людей. Тепер можете зробити це в Дії за кілька кліків, – написав міністр.

Зазначається, що цей документ потрібен у багатьох ситуаціях, тому українці часто звертаються по таку послугу.

— Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах. Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення, – йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

раніше повідомлялося, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.