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Через застосунок «Дія» тепер можна отримати ще один документ - витяг про несудимість.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
— Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість щорічно отримують близько 1 мільйон людей. Тепер можете зробити це в Дії за кілька кліків, – написав міністр.
Зазначається, що цей документ потрібен у багатьох ситуаціях, тому українці часто звертаються по таку послугу.
— Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах. Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення, – йдеться у повідомленні Михайла Федорова.
раніше повідомлялося, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Через застосунок «Дія» тепер можна отримати ще один документ - витяг про несудимість.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
— Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість щорічно отримують близько 1 мільйон людей. Тепер можете зробити це в Дії за кілька кліків, – написав міністр.
Зазначається, що цей документ потрібен у багатьох ситуаціях, тому українці часто звертаються по таку послугу.
— Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах. Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення, – йдеться у повідомленні Михайла Федорова.
раніше повідомлялося, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.