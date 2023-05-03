Скульптури мармурових «аркасівських» левів повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Про це «НикВести» повідомив начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров.

Вже з 1 травня історичні скульптури знаходяться на своєму колишньому місці. Попередньо були розібрані мішки з піском, яки захищали від обстрілів скульптуру Святого Миколая у даному сквері.

— Ніяких урочистостей з цього приводу не було. Миколаївці були несподівано раді поверненню левів, - сказав Юрій Любаров.

Мармурових левів у Каштановому сквері називають «аркасівськими», оскільки вони стояли біля будинку родини Аркасів в Миколаєві. Після знищення будинку Аркасів німцями в 1944 році, леви були збережені та згодом поміщені у сквері. Скульптури були створені з родоського мармуру італійським скульптором Уліссо Камбії.

Нагадаємо, роботи по організації захисту пам’ятника Святому Миколаю було проведено комунальним підприємством «Миколаївелектротранс».