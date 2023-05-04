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Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на послуги з організації харчування в навчальних закладах міста у 2023 році за 100 мільйонів 759 тисяч 615 гривень.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Початок аукціону запланований на 12 травня. Переможець повинен буде організовувати харчування з моменту підписання договору та до кінця поточного року. Це підтверджує, що у Миколаєві незабаром відкриються школи та дитсадки.
Водночас тендерна документація містить перелік із 83 закладів дошкільної та загальної середньої освіти:
Чи всі з цих закладів будуть працювати — наразі невідомо.
У тендерній документації також вказано кількість діто-днів за категоріями.
Заклади загальної середньої освіти:
Заклади дошкільної освіти:
Миколаївська спеціальна школа для дітей з порушеннями зору:
Раніше у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.
Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на послуги з організації харчування в навчальних закладах міста у 2023 році за 100 мільйонів 759 тисяч 615 гривень.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Початок аукціону запланований на 12 травня. Переможець повинен буде організовувати харчування з моменту підписання договору та до кінця поточного року. Це підтверджує, що у Миколаєві незабаром відкриються школи та дитсадки.
Водночас тендерна документація містить перелік із 83 закладів дошкільної та загальної середньої освіти:
Чи всі з цих закладів будуть працювати — наразі невідомо.
У тендерній документації також вказано кількість діто-днів за категоріями.
Заклади загальної середньої освіти:
Заклади дошкільної освіти:
Миколаївська спеціальна школа для дітей з порушеннями зору:
Раніше у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.