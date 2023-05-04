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Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на послуги з організації харчування в навчальних закладах міста у 2023 році за 100 мільйонів 759 тисяч 615 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Початок аукціону запланований на 12 травня. Переможець повинен буде організовувати харчування з моменту підписання договору та до кінця поточного року. Це підтверджує, що у Миколаєві незабаром відкриються школи та дитсадки.

Водночас тендерна документація містить перелік із 83 закладів дошкільної та загальної середньої освіти:

дитячі садки №№ 1, 2, 5, 10, 17, 20, 22, 29, 48, 50, 52, 68, 72, 77, 78, 79, 92, 93, 95, 99, 101, 103, 110, 111, 112, 117, 118, 127, 131, 32, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148;

ліцеї №№ 2, 3, 19, 22, 28, 34, 38 (ім. Чайки), 40, 41, 51, 53, 58, класичний ліцей, економічний ліцей №1, економічний ліцей №2, ліцей ім. Ольжича, ліцей ім. Александрова, юридичний ліцей;

ЗОШ №№ 11, 20, 23, 24, 39, 45, 46, 54, 56, 57;

гімназії №№ 4, 6, 7, 13, 15, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 52, 64;

спецшкола для дітей з порушеннями зору.

Чи всі з цих закладів будуть працювати — наразі невідомо.

У тендерній документації також вказано кількість діто-днів за категоріями.

Заклади загальної середньої освіти:

харчування пільгової категорії учнів 6-11 років (кількість 149875 діто-днів);

харчування пільгової категорії учнів11-14 років (кількість 112950 діто-днів);

харчування пільгової категорії учнів 14-18 років (кількість 37150 діто-днів).

Заклади дошкільної освіти:

для триразового харчування: - дітей віком від 1 року до 4-х років (182036 діто-днів), від 4 до 6(7) років (533349 діто-днів);

Миколаївська спеціальна школа для дітей з порушеннями зору:

шкільне відділення категорії учнів 6-11 років (кількість 5254 діто-днів);

шкільне відділення категорії учнів 11-14 років (кількість 3078 діто-днів);

шкільне відділення категорії учнів 14-18 років (675 діто-днів);

дошкільне відділення для груп: дітей віком від 1 до 4-х років (кількість 1582 діто-днів), з 4-х до 6(7) років (кількість 7920 діто-днів).

Раніше у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.