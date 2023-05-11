Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради замовило будівництво сонячної електростанції за 7,8 млн грн.

Відповідний тендер опубліковано в системі публічних закупівель ProZorro.

У Вознесенську на вулиці 80-ї штурмової, 208 планується встановити 274 фотогальванічних модулів по 600 Вт. Вартість робіт - 7 мільйонів 870 тисяч 365 гривень.

Також заплановано встановлення іншого обладнання для обслуговування модулів та кабелів. Роботи мають бути виконані до 31 липня цього року.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.