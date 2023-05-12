У Миколаєві з початку року зафіксовано два звернення від людей, які були укушені хворими на сказ тваринами.

Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, повідомляє «НикВести»

Вона зазначила, що в Україні цього року зареєстровано два летальних випадки від сказу.

— Багато в нас зареєстровано неблагополучних пунктів по сказу. Ви знаєте, що багато бродячих собак. Йде війна, ми розуміємо, що і домашні тварини залишаються в таких неблагополучних умовах. В Миколаївській області з початку 2023 року зафіксовано 18 випадків звернення від людей, які були укушені хворими тваринами, в Миколаєві - 2 випадка. Один випадок по четвертій міській лікарні, один по п’ятій лікарні. У нас є укуси і кажанами, бродячими лисицями і хом’яками, — розповіла Ірина Шамрай.

Вона закликала укушених тваринами обов’язково звертатися за медичною допомогою та запевнила, що проблем з вакциною у місті немає.

— Допомогу надають травматологи та хірурги у всіх поліклінічних закладах. Рекомендуємо всім щеплюватись. Сьогодні неприпустима відмова від щеплення від сказу, тому що це єдине захворювання, яке при діагностуванні має стовідсоткову смертність, — зазначила Ірина Шамрай.

Раніше повідомлялося, що з початку 2023 року у Миколаївській області зафіксували 18 випадків звернень людей, яких покусали хворі на сказ тварини.