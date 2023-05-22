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У понеділок, 22 травня, російські військові обстріляли Станіслав та Кізомис Херсонської області.
Про це йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
За даними очільника регіону, через удари армії РФ по Станіславу, травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік.
— Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці, – розповів деталі трагедії Олександр Прокудін.
Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки. Крім того, за словами Олександра Прокудіна, в ніч проти 22 травня армія РФ скинула на село Кізомис дві керовані авіабомби.
— Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає, – додав він.
Нагадаємо, нещодавно російска армія випустила 381 снаряд по Херсонській області, внаслідок ударів 9 людей загинули чи отримали тяжкі поранення.
До того, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.
Також, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.
У понеділок, 22 травня, російські військові обстріляли Станіслав та Кізомис Херсонської області.
Про це йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
За даними очільника регіону, через удари армії РФ по Станіславу, травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік.
— Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці, – розповів деталі трагедії Олександр Прокудін.
Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки. Крім того, за словами Олександра Прокудіна, в ніч проти 22 травня армія РФ скинула на село Кізомис дві керовані авіабомби.
— Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає, – додав він.
Нагадаємо, нещодавно російска армія випустила 381 снаряд по Херсонській області, внаслідок ударів 9 людей загинули чи отримали тяжкі поранення.
До того, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.
Також, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.