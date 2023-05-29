Щоб розблокувати діяльність «Казки», керівництво дитячого містечка намагатиметься у суді довести, що підприємиця вела діяльність незалежно від них.

Про це у коментарі «НикВести» розповіла директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина.

Як повідомлялося раніше, наразі слідчі вилучили всі документи «Казки», заарештовано ділянку, на якій розташовувався батут, а також вилучено сам батут. Судове засідання по справі заплановане на 30 травня.

— На сьогоднішній день стадія накладення арешту та вилучені документи з дитячого містечка «Казка». Завтра повинно відбутися засідання по накладенню арешту. Ми робимо все можливе, щоб довести, що це не треба робити, це ніякого прямого відношення до роботи дитячого містечка «Казка» не має. Договірні відносини з підприємцями, тому вилучення документів – це не є доцільним, — впевнена вона

Наталя Демчишина розповіла, що на території «Казки» ще є два підприємці, які здійснювали діяльність на підставі земельних сервітутів, вони зараз також не мають можливості працювати. Крім того, відмінено безкоштовні театральні покази для дітей з сімей ВПО, які влаштовувались на базі дитячого містечка.

— Поки нічого не працює — це також для нас дуже важливо і ми також акцентуємо на цьому увагу, що це залучені інвестиції, що це робота з дітками ВПО – це дуже важлива робота, тому ми також хочемо, щоб поскоріше відновили свою роботу, — зазначила вона.

Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.

Після трагічного випадку слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка». 16 травня у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту.