Робота дитячого містечка «Казка», де нещодавно загинула 3-річна дитина, заблоковано. Наразі слідчі вилучили всі документи комунальної установи, заарештовано ділянку, на якій розташовувався батут, а також вилучено сам батут.

Про це розповів начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров, передає «Преступности.НЕТ».

— У розслідуванні нещасного випадку в «Казці» задіяно 12 слідчих. Наразі вилучено документи нашої комунальної установи, аж до договорів із вивезення сміття і трудові книжки. Хоча підприємець вела діяльність незалежно від «Казки», але є спроба прив'язати підприємця до комунальної установи. Суд заарештував ділянку за сервітутом і готується рішення щодо арешту документів «Казки». Також слідчі нам сказали, що подано клопотання про арешт усієї території дитячого містечка, — розповів Юрій Любаров.

Він зазначив, що вхід на територію казки заборонений. Наразі, за його словами, тривають судові засідання щодо арешту документації.

— Крім того, відключено електропостачання «Казки» з боку обленерго. Ймовірно, без документів, просто на словах. Батут заарештований і вивезений. Охорону поліція зняла, а входи заборонили відкривати. Якщо сьогодні ми відкриємо двері, нас звинуватять у тому, що ми не забезпечили охорону заарештованої ділянки, яку вони перші кілька днів охороняли самі, а потім тихо пішли, нікому не сказавши. Загальне враження, що блокують повністю всі можливості продовжувати роботу підприємця. Нещасний випадок стає приводом заблокувати все. Хоча вся територія та обладнання - і казки, і підприємця — жодного стосунку не має до цього випадку, — додав начальник управління культури Миколаївської міськради.

Нагадаємо, що 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.

Після трагічного випадку слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка». 16 травня у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту.