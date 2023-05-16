У вівторок, 16 травня, у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту в дитячому містечку «‎Казка», на якому загинула маленька дівчинка.

Про це повідомляють «Новини-N».

Як відомо, свою провину обвинувачена не визнає. Коли під час засідання жінці дали слово, та просто розплакалась.

— Мені дуже шкода цієї дівчинки, я дуже переживаю, але я не винна. Це не моя вина. Коли це сталося, мене навіть не було у місті, – сказала обвинувачувана Наталя Запорожченко.

Як пише видання, адвокат підозрюваної просив суд «не допустити ще однієї трагедії» та не відправляти жінку до СІЗО. Захисник намагався добитися для підприємниці покарання у вигляді домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Однак, в результаті суд задовольнив клопотання прокурора, відповідно до якого жінку відправили у СІЗО до 11 липня 23 року включно.

Нагадаємо, 13 травня, 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві. Після чого, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».