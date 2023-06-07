Пляж «Стрілка» у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

В обласній військовій адміністрації пояснили, що підвищення води на 105 сантиметрів є відміткою, після якої у Миколаєві можуть початися підтоплення будівель.

Про це заступник начальника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи розповів у коментарі кореспонденту «НикВести».

За його словами, 105 сантиметрів — це попередній розрахунок, який показує високу ймовірність підтоплень будівель та важливих об’єктів.

— Це означає, що якщо перевищити цю критичну відмітку, то може піти підтоплення. Але критичні відмітки завжди могли бути розрахунковими — іноді цифра визначалася з запасом. Тобто необов’язково почнуться підтоплення, якщо підвищення рівня води буде 105 сантиметрів. Але ця позначка допускає підтоплення. А далі все залежить від того, наскільки рівень води буде перевищувати цю відмітку, — сказав Валентин Гайдаржи.

Він додав, що у Миколаєві зараз підвищення рівню води не є надто проблематичним, тому ОВА займається переважно ситуацією в області. За його словами, найбільші підтоплення зафіксовані в Снігурівській громаді. Адже після вибуху на Каховській ГЕС річка Інгулець, в яку потрапила вода з Дніпра, вийшла з берегів.

Зараз в громаді працює штаб, який постійно моніторить ситуацію. Людей з підтоплених районів відселяють далі. Для ночівлі відкриті садки та школи. За словами Валентина Гайдаржи, людям надають питну воду, іншу гуманітарну допомогу.

— Трагедія подібного масштабу, коли вода у річці сягнула такого рівня, у нас була, здається, на початку 80-х років. Хоча зараз рівень води в Інгульці вже перевищив показники 82-го року, коли відселяли велику кількість людей у Снігурівському районі, — пригадав заступник голови ОВА.

Відзначимо, що за інформацією Миколаївської міськради, станом на 18:30 рівень води в акваторії міста піднявся на 82 сантиметри.

Підняття води зафіксовано на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, а також на окремих ділянках Великої Коренихи та Широкої балки.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.